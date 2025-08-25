Persisten las largas filas por escasez de diésel en Santa Cruz

La escasez de diésel continúa agravándose en todo el país, y Santa Cruz no es la excepción. Desde hace una semana, las estaciones de servicio permanecen desabastecidas, provocando largas filas de vehículos, principalmente de transporte pesado, que aguardan sin certeza alguna la llegada del carburante.

Los conductores, muchos de los cuales han acampado en sus vehículos durante varios días, expresaron su creciente preocupación y malestar por la falta de información y las condiciones precarias en las que se encuentran.

“Nos encontramos en una situación deplorable, sin tener ninguno de los servicios básicos. Estamos desde el martes en la tarde y lo peor es que no nos dan información. Estamos sufriendo, no tenemos baño, ducha, no tenemos nada. Esta situación es insostenible, no podemos aguantar más”, relató un conductor de un camión de alto tonelaje que espera en inmediaciones del séptimo anillo y la avenida Cristo Redentor.

La tensión aumenta y algunos transportistas no descartan movilizarse en las próximas horas. Advirtieron con bloquear el surtidor de la zona si las autoridades no brindan respuestas claras sobre el abastecimiento de diésel.

