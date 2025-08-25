Expectativa en Beni por posible liberación de Jeanine Áñez tras decisión del TSE

En el departamento del Beni crece la expectativa ante la posible liberación de la expresidenta Jeanine Áñez, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) instruyera revisar en un plazo de 24 horas los tiempos procesales de personas detenidas preventivamente, en cumplimiento con recientes disposiciones legales y constitucionales.

La decisión ha generado esperanza en el entorno de Áñez, especialmente entre sus familiares y simpatizantes en el Beni, quienes ya comienzan a organizar un posible recibimiento en su ciudad natal. Según se conoce, los hijos de la exmandataria se encuentran en La Paz, atentos al desarrollo de la audiencia que podría definir su situación jurídica en las próximas horas.

“Estamos muy contentos, parece que la justicia al fin va a llegar después de tanto sufrimiento, especialmente para su familia”, expresó Alberto Melgar, expresidente cívico del Beni, en declaraciones a un medio de comunicación local.

En San Joaquín, localidad beniana de donde es originaria Áñez, sus seguidores preparan una bienvenida emotiva. “Esperamos ir a esperarla al aeropuerto y acompañarla a su domicilio con su gente en San Joaquín”, añadió Melgar, visiblemente emocionado.

La posible liberación de Jeanine Áñez marcaría un nuevo capítulo en el proceso judicial que ha generado gran debate en el país desde su detención preventiva.

Mira la programación en Red Uno Play