¡Cumplió su sueño! Don Orlando conoció a Los Kjarkas y subió al escenario en Argentina

Hace semanas atrás, en redes sociales, se hizo viral la historia de Don Orlando Fajardo, quien, en su celebración de cumpleaños, recibió el obsequio más preciado de parte de sus hijos, pues le regalaron un poncho de Los Kjarkas y entradas para uno de los conciertos que la agrupación boliviana brindaría en Argentina.

El concierto se desarrolló el pasado 21 de agosto en la región de Mendoza, y durante el concierto, la familia del boliviano, asistió al concierto y don Orlando, no podía creer que Gonzalo Hermosa, vocalista de la agrupación, decía su nombre y lo invitaba a subir al escenario, un momento que llenó a todos de emoción.

Impulsado por sus hijos, Orlando Fajardo subió al escenario vistiendo el poncho que le obsequiaron, saludó y abrazó a cada uno de los integrantes de la agrupación boliviana y tuvo la oportunidad de sacarse fotografías.

El video de lo ocurrido, también fue compartida en redes sociales, y la historia llenó de emoción a todos los bolivianos que residen en el exterior, lejos de su tierra.

