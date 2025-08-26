Audiencia de juicio por coacción contra Edman Lara se posterga hasta septiembre

La audiencia del candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, prevista para este martes en el juzgado de La Guardia, Santa Cruz, fue suspendida minutos después de iniciar debido a la ausencia de la parte querellante, un efectivo policial que denunció al candidato por presunta coacción relacionada con la venta de terrenos.

Lara se presentó puntualmente a la Casa Judicial de La Guardia cerca de las 10:00 de la mañana de este martes, acompañado de su defensa y militantes del PDC, quienes manifestaron su respaldo y calificaron la situación como una persecución política.

Según la defensa del candidato, el caso ya fue juzgado en 2023, y Lara fue declarado inocente, pero ha sido reabierto justo cuando el candidato lidera las encuestas para la segunda vuelta electoral de octubre.

La audiencia fue reprogramada para el martes 2 de septiembre, en el mismo juzgado.

Mientras tanto, militantes del PDC continúan mostrando su apoyo tanto en La Guardia como desde la capital cruceña, respaldando la candidatura de Lara y rechazando lo que consideran un intento de perjudicarlo políticamente.

Mira la programación en Red Uno Play