¿Cuánto ganan los jugadores del Real Madrid y el Barcelona? Revelan la abismal diferencia entre ambos

Un estudio reciente sobre los salarios de los principales clubes europeos revela la marcada diferencia entre los jugadores del Real Madrid y el FC Barcelona. De acuerdo con información publicada por medios de comunicación de Francia, el equipo madrileño presenta un salario medio anual de 11,2 millones de euros por jugador para la temporada 2025-2026, situándose muy por encima de la mayoría de los grandes clubes del continente.

Aunque el Real Madrid ha reducido ligeramente su inversión en sueldos respecto a la temporada pasada, cuando superaba los 12 millones de euros por jugador, sigue encabezando la lista. Por su parte, el FC Barcelona se ubica en segundo lugar con un promedio de 7,91 millones de euros, también inferior al de la campaña anterior.

Completan el podio el Manchester City con 7,43 millones, seguido por Bayern de Múnich (7,38 millones), París Saint-Germain y Arsenal (aproximadamente 7 millones cada uno). Otros clubes como Liverpool y Manchester United registran alrededor de 6 millones, mientras que Chelsea y Tottenham rondan los 4,5 millones de euros por jugador.

El análisis pone en evidencia la capacidad económica del Real Madrid para mantener a sus futbolistas con salarios superiores a los de sus rivales históricos y gran parte de los clubes europeos más poderosos.

