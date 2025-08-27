Fallece a los 20 años, jugadora que conmovió con su lucha contra la leucemia

El mundo del deporte se encuentra de luto tras el fallecimiento de Morena Tévez, una joven y prometedora jugadora de hockey de 20 años que padecía de leucemia aguda. Su muerte, ocurrida en España, causó una profunda conmoción, especialmente en su club de origen, Gimnasia y Esgrima La Plata (Argentina), donde su caso se había vuelto viral por la emotiva crónica de su enfermedad que compartió en redes sociales.

La trágica historia de Morena comenzó poco después de su llegada a Italia, donde viajó para tramitar su ciudadanía. Tras una serie de alarmantes síntomas —como moretones, fiebre y hemorragias— recibió el devastador diagnóstico de leucemia aguda. La joven se trasladó al Hospital Universitario Valle de Hebrón en España para iniciar un tratamiento intensivo, según el portal TN.

Para cubrir los elevados costos médicos y de alojamiento, su familia, amigos y la comunidad deportiva de La Plata se unieron en una conmovedora campaña solidaria. La iniciativa fue liderada por su hermano, Federico Tévez, exfutbolista de Estudiantes y actual jugador de Quilmes, quien contó con el apoyo de ambos clubes.

El club Gimnasia y Esgrima La Plata despidió a Morena, quien formó parte de sus divisiones juveniles y del primer equipo. "Enviamos nuestro pésame y acompañamos a la familia y amigos de Morena Tévez. More fue una gran compañera que nos deja miles de recuerdos", publicó el club en sus redes sociales, reflejando el dolor que ha golpeado a la institución, que también lamenta la reciente muerte de Agustín Isla, otro joven deportista del club.

La historia de Morena Tévez se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la enfermedad, su fortaleza y el enorme apoyo que la comunidad deportiva le brindó. Su partida deja un profundo vacío y un legado de valentía que trasciende las canchas de hockey.

El mensaje de Gimnasia tras la muerte de Morena. Foto: hockey_cge/Instagram.

