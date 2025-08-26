De los 28 jugadores convocados por Óscar Villegas para la selección boliviana, hubo un nombre que llamó la atención y generó interrogantes: Gustavo Peredo Ortiz. El delantero extremo de 25 años, nacido en Montero y formado en las divisiones menores de Guabirá, tendrá su primera experiencia con La Verde en dos duelos claves rumbo al Mundial.

Peredo llega al combinado nacional en un gran momento. Conocido como “Peredito” por la hinchada y la dirigencia de su club, se ha convertido en el mejor goleador boliviano del torneo local con 10 goles en 15 partidos, solo por detrás del argentino Óscar Villalba (Independiente de Sucre) y del colombiano Efmamjjasond González (Always Ready), ambos con 11 anotaciones. Además, registra 1 asistencia y solo 2 tarjetas amarillas en lo que va del campeonato.

El montereño deberá competir por un puesto en el ataque con delanteros de recorrido como Carmelo Algarañaz (29 años, 35 partidos con la selección, 17 de ellos en Eliminatorias y 4 en Copa América), y con jóvenes promesas como Moises Paniagua (18 años, 3 partidos con La Verde), Enzo Monteiro (21 años, 6 convocatorias y un gol en Eliminatorias) y Henry Vaca (27 años, 24 partidos con Bolivia).

Con velocidad por la banda derecha, capacidad de desborde y eficacia frente al arco, Gustavo Peredo afronta el desafío más importante de su carrera: defender la camiseta de la selección boliviana y soñar con aportar al objetivo de clasificar, al menos, al repechaje del Mundial.

