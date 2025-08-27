Investigan fallecimiento de un bebé tras recibir una vacuna en el Plan Tres Mil

Un profundo dolor envuelve al barrio 25 de Diciembre, en la zona del Plan Tres Mil, luego de que se conociera el fallecimiento de un bebé tras recibir una vacuna. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegó al lugar tras la denuncia de los familiares, quienes exigen una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.

El cuerpo del pequeño fue trasladado a la morgue judicial de la Pampa de la Isla, donde se le practicará una autopsia médico legal que determinará la causa exacta de su muerte. El informe oficial de las autoridades de salud se conocerá en las próximas horas.

Testimonio de la familia

Entre lágrimas, el tío del bebé relató los últimos momentos de vida del menor.

“Queremos que investiguen todo esto. El bebé, es mi sobrino, lo quiero como si fuera mi hijo. Él tenía algunos problemitas de fiebre y mal de la garganta. Yo me fui a trabajar y le llamé a mi mamá, y ella me dijo: vinieron del centro de salud 25 de Diciembre a hacerlo vacunar, lo vacunaron en la pierna”, contó.

El familiar recordó que la abuela del niño consultó si la vacuna podría tener efectos adversos, pero recibió como respuesta que no había motivo de preocupación.

“Ayer el bebé estaba bien sano, comió, jugamos”, dijo con voz quebrada.

Horas después, el cuadro cambió. “No sabía cómo estaba el bebito, le dije a mi mamá me despido del bebé, yo siempre todas las mañanas me despido, cuando lo miro, frío estaba y sus ojitos abiertos estaban, mamá, mamá, mi hijito decía. Lo hemos llevado a un centro de salud”, relató.

El hombre concluyó afirmando que, a su criterio, se trató de “negligencia médica”.

