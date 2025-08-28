Fiscalía allana vivienda del hermano de Dina Boluarte por presunta corrupción

La Fiscalía de Perú allanó este miércoles el departamento de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el marco de una investigación por presunta corrupción en la Policía Nacional, según informó el Ministerio Público.

El operativo se realizó en el distrito de La Molina, en el este de Lima, y forma parte de una indagación que vincula a Boluarte con una trama de ascensos irregulares en la cúpula policial. Es la segunda vez que se interviene el domicilio en el marco de esta causa.

Acusaciones por tráfico de influencias

Nicanor Boluarte, abogado de 65 años, también es investigado por tráfico de influencias y presunto cobro de sobornos, al aprovecharse del “poder de facto” derivado de su cercanía con la jefa de Estado.

En diciembre de 2024, la justicia peruana ordenó su captura, aunque estuvo prófugo durante tres meses. El mandato fue finalmente revocado, y desde entonces ha retomado sus actividades públicas.

Respuesta del Ejecutivo

Desde Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte defendió a su hermano y acusó al Ministerio Público de buscar la desestabilización política.

“Sé que quieren desestabilizar al gobierno (...) pero esta presidenta es más valiente de lo que ustedes imaginan y no les tengo miedo”, afirmó durante un acto oficial con militares.

La mandataria mantiene una relación tensa con la fiscalía, que lleva varias investigaciones abiertas en su contra.

Investigaciones en curso contra la presidenta

Entre los casos que involucran a Boluarte, destacan:

La represión de las protestas antigubernamentales en 2022, que dejó al menos 50 muertos .

El llamado ‘Rolexgate’, por no haber declarado relojes de lujo en su lista de bienes.

Según encuestas recientes, Boluarte enfrenta un rechazo del 96%, lo que la posiciona entre las mandatarias más impopulares del mundo.

