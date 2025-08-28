¡Terrible! Video muestra cómo el pánico se apodera de un kínder tras un bombardeo

Un video estremecedor genera indignación global al mostrar el momento en que un bombardeo israelí aterroriza a un grupo de niños en un kínder en el sur de Líbano. Las imágenes de seguridad, difundidas por el medio local @bintjbeilnews, capturaron la angustia de maestras y alumnos mientras los estallidos retumbaban alrededor.

Las grabaciones, provenientes de la guardería Al-Batoul en Tebnine, muestran cómo las maestras, con una valentía admirable, intentan proteger a los pequeños. Se les ve corriendo, abrazando a los niños y llevándolos rápidamente a un pasillo que consideraron más seguro, según publica el portal Notigram. A pesar de la rápida acción del personal, los gritos de los menores reflejan el pánico y la vulnerabilidad ante una situación que ningún niño debería vivir.

Un conflicto histórico sin fin

El incidente se produjo en una región que ha sufrido décadas de conflictos entre Israel y Líbano. La tensión, que se remonta a la mitad del siglo XX, ha dado lugar a múltiples enfrentamientos, con periodos de paz efímera. Aunque hubo retiros de tropas y acuerdos de alto el fuego, la violencia persiste, cobrando un alto precio, especialmente entre los más vulnerables.

Organizaciones internacionales y usuarios de redes sociales han condenado el ataque, recordando que el derecho de los niños a un entorno seguro es universal y debe ser respetado sin importar el contexto político o militar. Esta situación, lamentablemente, es un crudo recordatorio de cómo la niñez se ve sacrificada en medio de un conflicto que no parece tener una resolución clara.

Mira el video:

