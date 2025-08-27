TEMAS DE HOY:
Ciencia y tecnología

Paso a paso: cómo usar el nuevo editor de imágenes de Gemini

La nueva herramienta de Google permite editar retratos, fondos y objetos, manteniendo la identidad visual de cada imagen.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/08/2025 9:28

Mundo



La inteligencia artificial de Google ha dado un salto histórico en el mundo de la edición digital con el lanzamiento de Gemini 2.5 Flash Image, un editor de imágenes avanzado que ya está disponible de forma gratuita para todos los usuarios de Gemini. Este desarrollo, permite modificar retratos, escenarios, objetos y estilos con un nivel de detalle y coherencia nunca antes visto.

Para comenzar a utilizar la herramienta, los usuarios pueden acceder desde la app de Gemini o página web. Una vez dentro, para poder editar tus fotos, primero tienes que subirla y luego pedirle a Gemini que haga algún cambio.

A veces será suficiente con pedirle directamente que la ponga en blanco y negro, por ejemplo. Otras veces, puedes empezar el prompt con "En la foto original, xxx" y luego escribir el cambio que quieres que haga. Así, Gemini sabrá que quieres mantener el contenido de la foto tal y como está.

Además de esto, también puedes subir dos fotos y hacer que el contenido de una aparezca en la otra.

Entre las funciones más destacadas está la capacidad de mantener la identidad visual del sujeto, incluso tras realizar múltiples ediciones. Una ventaja clave es que las ediciones se aplican en capas, permitiendo realizar múltiples cambios consecutivos sin perder los anteriores. 

Por razones de seguridad, Google ha incluido medidas de protección contra usos maliciosos, como la generación de imágenes falsas sin consentimiento.

