Impactante alineación planetaria en agosto: ¿Se podrá ver desde Bolivia?

Un espectacular fenómeno astronómico marcará el cielo este mes de agosto, cuando seis planetas del sistema solar se alineen en una rara y magnífica conjunción visible desde diversos puntos del mundo. Según la reconocida aplicación Star World Space, este evento único tendrá lugar entre el domingo 10 y lunes 11 de agosto, poco antes del amanecer.

Los planetas que participarán en esta alineación serán Mercurio, Júpiter, Venus, Urano, Neptuno y Saturno. De estos, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno podrán observarse a simple vista, siempre que se esté en un lugar con poca contaminación lumínica y sin nubosidad. En cambio, Urano y Neptuno sólo serán visibles a través de telescopios o binoculares.

¿Y desde Bolivia?

Consultando la plataforma Star World Space, se confirma que el fenómeno será visible en gran parte del hemisferio occidental, aunque la claridad y facilidad para observarlo dependerán de las condiciones locales. En ciudades con alta contaminación lumínica, como algunas zonas urbanas de Bolivia, la observación será más difícil, pero no imposible si se elige un lugar adecuado y con buen cielo despejado.

Se recomienda a los aficionados y curiosos buscar un espacio abierto y alejado de las luces para disfrutar del espectáculo. Además, el sábado 9 de agosto se vivirá la “Luna de Esturión”, la luna llena de agosto, que brillará intensamente un día antes y un día después, complementando un fin de semana astronómico imperdible.

Finalmente, la revista UNAM Global destaca para la agenda celeste mexicana dos conjunciones muy visibles: la de la Luna y Saturno el 11 de agosto, y la de Venus y Júpiter el 12 de agosto, ambas observables antes del amanecer.

Este agosto, el cielo invita a mirar hacia arriba y maravillarse con la danza cósmica de nuestros vecinos planetarios. ¡No te lo pierdas!

