¿Adiós, TikTok? Roblox lanza su propia app de videos cortos para dominar el gaming

¡Agárrense, creadores! Roblox acaba de hacer un movimiento que podría cambiar las reglas del juego para siempre. La plataforma de videojuegos más popular entre los jóvenes acaba de anunciar Roblox Moments, una nueva herramienta que te permitirá grabar y compartir clips de hasta 30 segundos de tus partidas favoritas.

Con este lanzamiento, Roblox busca convertirse en el nuevo rey del contenido viral, compitiendo directamente con gigantes como TikTok y YouTube Shorts. La nueva app, que está en fase beta, se anunció durante la conferencia anual de desarrolladores de la compañía en San José, California, y ya está causando revuelo, según informó Infobae.

Así funciona Roblox Moments

Imagina que estás en medio de una batalla épica, creando algo increíble o simplemente pasando el rato con tus amigos en un juego. Con solo un clic, podrás grabar ese momento y compartirlo con toda la comunidad. Pero la cosa no para ahí: los espectadores de los videos podrán unirse directamente a los juegos que vean en los clips, haciendo que la experiencia sea mucho más interactiva.

Este es un movimiento estratégico para Roblox, ya que no solo enriquece la experiencia del usuario, sino que también ofrece una nueva forma para que los desarrolladores muestren sus creaciones. Para fomentar la innovación, Roblox ha liberado el código fuente de Moments, lo que permitirá a los creadores adaptar la función a sus propios juegos o añadir nuevas características.

Roblox. Foto: Faith Leroux

¿Por qué Roblox se lanza a la batalla de los videos cortos?

La respuesta es sencilla: los videos cortos son lo que los jóvenes consumen. Plataformas como YouTube han reportado más de 1 billón de visitas en videos relacionados con Roblox, lo que demuestra el enorme interés que existe por este tipo de contenido.

Roblox ha entendido que para seguir creciendo, necesita conectar a su comunidad de una forma más dinámica. La plataforma, que actualmente cuenta con más de 111.8 millones de usuarios activos diarios, ha visto cómo los desarrolladores ya monetizan sus proyectos de video de manera similar a TikTok.

Con Roblox Moments, la empresa busca fortalecer aún más la conexión entre jugadores, espectadores y creadores, consolidándose no solo como una plataforma de juegos, sino como un ecosistema social y de contenido.

