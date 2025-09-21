¿Aún no diseñaste tu figura de acción con IA? Te mostramos cómo hacerlo

Transformar una simple fotografía en una figura de acción digital se ha convertido en tendencia en redes sociales. Gracias a herramientas como Google Gemini, ahora cualquier persona puede crear una representación hiperrealista de sí misma o de su pareja al estilo de las figuras coleccionables de marcas como Bandai, sin necesidad de conocimientos técnicos ni programas costosos.

El proceso es sencillo: primero se debe elegir una foto de buena calidad, donde se vea de cuerpo completo a la persona, pareja, mascota u objeto que se desea convertir.

La imagen debe estar bien iluminada y sin partes del cuerpo cortadas, ya que esto puede afectar el resultado final que genera la inteligencia artificial.

Luego, se redacta un prompt detallado que indique exactamente lo que se desea. Un ejemplo útil sería: “Crea una figura comercializada a escala 1/7 de los personajes de la foto, en un estilo y ambiente realistas. Colócala sobre una mesa con una base circular de acrílico transparente. En la pantalla del ordenador, muestra el modelado 3D de la figura. Añade una caja estilo Bandai con el nombre [Nombre]”.

Este tipo de instrucciones le permiten a Gemini entender qué elementos incluir, cómo debe lucir la escena y qué personalizaciones aplicar. También se puede cambiar el fondo, los colores de la caja o el nombre del personaje para hacerlo más único y divertido.

Es importante subir la imagen desde la galería personal, usando la opción "Imagen" en la interfaz de Gemini, para que la IA pueda trabajar con la referencia correcta. No se permite usar fotos de terceros sin autorización, pero sí se pueden emplear dibujos, capturas de anime o incluso objetos.

Una vez generada la figura digital, se puede ajustar, editar y guardar fácilmente. El resultado es una ilustración llamativa que simula una figura de acción real, perfecta para compartir en redes sociales o conservar como un recuerdo original.

