¿Quieres una foto con tu celebridad favorita? Te explicamos cómo hacerla con IA, paso a paso

¿Has visto en redes sociales fotos estilo Polaroid donde tus amigos aparecen abrazados a su cantante, actor o influencer favorito? No se trata de encuentros reales, sino de una nueva tendencia impulsada por la inteligencia artificial.

La herramienta Gemini, desarrollada por Google, permite crear imágenes realistas a partir de descripciones escritas, conocidas como prompts. Con solo dar instrucciones claras, puedes generar una imagen donde aparezcas junto a cualquier celebridad, como si hubiera sido tomada con una cámara Polaroid.

¿Cómo crear tu imagen?

Accede a Gemini desde un navegador o app compatible. Sube tu foto y la de un famoso. Escribe un prompt detallado, como el siguiente ejemplo: Haz una foto tomada con una cámara Polaroid.

La foto debe verse como una fotografía normal, sin un sujeto o propiedad explícitos. La foto debe tener un ligero desenfoque y una fuente de luz constante, como un flash de una habitación oscura, dispersa por toda la foto. No cambies la cara. Cambia el fondo detrás de esas dos personas con cortinas blancas. Con ese chico abrazándome". Ajusta los detalles según el estilo, fondo, iluminación y pose que desees. Descarga y comparte tu imagen final.

Aunque comenzó como una simple curiosidad en redes sociales, esta tendencia ha crecido rápidamente.

