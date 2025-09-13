Altas temperaturas generan riesgos de salud: ¿Cómo prevenir?

A pocos días del inicio de la primavera, Santa Cruz experimenta temperaturas elevadas que ya impactan la salud de la población. Especialistas advierten sobre el riesgo de golpes de calor, especialmente en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades de base.

Según explicó el médico Marcelo Ríos, cuando el cuerpo no logra regular su temperatura, pueden aparecer síntomas como mareos, confusión e incluso pérdida de conciencia.

“Estas condiciones pueden generar complicaciones graves si no se actúa a tiempo”, alertó Ríos.

Recomendaciones para prevenir los golpes de calor

Evitar exponerse directamente al sol por períodos prolongados.

Buscar espacios ventilados y frescos , lejos de ambientes muy calurosos.

Mantener una hidratación constante , incluso sin sentir sed.

Usar ropa ligera y de colores claros .

Protegerse con sombrero o gorra al salir.

En caso de síntomas como mareo, desorientación o confusión, se recomienda reposar en la sombra o acudir a un centro médico para recibir atención inmediata.

