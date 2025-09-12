Santa Cruz vivirá este 13 y 14 de septiembre las “33 horas de solidaridad”

El subalcalde del distrito 11 de Santa Cruz, Rolando López, realizó este jueves en Red Uno la invitación para que la población participe en esta carrera de la solidaridad, organizada por la Sociedad San José.

“Estoy muy gustoso de ser anfitrión de este evento tan bonito de la sociedad San José que se llama “33 horas de solidaridad”, este evento se trata de que vamos a correr en el Parque Urbano, durante 33 horas, continúas o discontinuas donde cada kilómetro de recorrido va a transformarse en un día de alimentación para un niño para uno de los hogares que patrocina la Sociedad San José”, manifestó López.

El subalcalde informó que se hará la medición y se cuantificará las horas que un participante correrá a través de la implementación de un microchip, en la numeración de quienes participen.

“Cada uno de estos kilómetros recorridos significa un día de alimentación de los niños, así que cada kilómetro cuenta”, afirmó el subalcalde.

Los participantes recibirán medallas hechas a mano, por los niños del Hogar San José. Junto a la carrera se vivirá un show, donde se presentarán varios artistas.

¿Quiénes pueden participar?

Hay diferentes categorías, todos pueden participar niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, será un evento solidario que se desarrollará este 13 y 14 de septiembre a partir de las 08:00 horas en el Parque Urbano de Santa Cruz.

Son más de 400 niños en el Hogar San José, que desayunan, meriendan, almuerzan y cenan, por lo que se requiere el apoyo de la gente, ven y participa.

