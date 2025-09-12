“Los tiempos ya no iban a alcanzar”: Comité organizador explica por qué Santa Cruz perdió la final

Santa Cruz de la Sierra se quedó sin la final de la Copa Sudamericana 2025. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió trasladar el evento a Asunción, Paraguay, luego de que informes técnicos evidenciaran serios retrasos en las obras del estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera.

Carlos Dabdoub, miembro de la comisión organizadora, explicó que los últimos informes elaborados por la empresa Arena, encargada de supervisar el avance de los trabajos, alertaban sobre plazos al límite y riesgos estructurales en ciertos sectores del estadio, a menos de 80 días para el evento.

“Los tiempos y plazos para cumplir ciertas obras estaban al límite, ya teniendo una ruta crítica. Se identificaron aspectos estructurales que necesitaban más tiempo, y ya estábamos a menos de 80 días del evento. Por temas de seguridad, la Conmebol decide diferir la final de la Copa Sudamericana de Santa Cruz para Asunción”, declaró Dabdoub.

Pese a que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) trabajó intensamente para mantener a Santa Cruz como sede, el avance insuficiente en las obras del estadio fue determinante.

“Nosotros como Federación trabajamos 24/7 tratando de conseguir que el 22 de noviembre se realice la final, pero lastimosamente en todos los informes la piedra en el zapato fue el tema de la infraestructura del estadio. Dimos cumplimiento a todos los otros aspectos que establece una final de esta envergadura, pero el estadio llegó a un punto en que los tiempos ya no iban a alcanzar”, lamentó el dirigente.

Además de los aspectos estructurales, Dabdoub mencionó que existieron dificultades de tipo económico y logístico, aunque reiteró que el principal problema fue la condición del estadio.

Pese a la decisión de la Conmebol, la comisión organizadora no se disuelve. Sus miembros continuarán trabajando con miras a eventos futuros, como el FIFA Series y, especialmente, la campaña para que Santa Cruz albergue la final de la Copa Sudamericana en 2027.

“Seguimos trabajando con miras al FIFA Series y encarando el 2027. También es importante recalcar a la ciudadanía que los recursos de Conmebol continúan para el estadio Tahuichi”, subrayó Dabdoub.

