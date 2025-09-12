El equipo culé recibe al Valencia por la cuarta fecha en el Estadi Johan Cruyff, un duelo que se verá en Bolivia por la señal de la Red Uno desde las 14:45.
12/09/2025
Barcelona intentará este domingo dejar atrás el empate amargo que protagonizó ante el Rayo Vallecano en la jornada pasada (1-1) y sumar una victoria en casa frente al Valencia, por la cuarta fecha de la Liga Española. El compromiso se disputará en el Estadi Johan Cruyff, debido a que el histórico Camp Nou continúa en proceso de remodelación.
El conjunto dirigido por Hansi Flick contará con figuras como Pedri y el joven Lamine Yamal, quien estrenará sus nuevas chuteras personalizadas. En tanto, el Valencia, que ocupa momentáneamente la novena posición con 4 puntos, buscará sorprender al cuadro catalán y acercarse a los primeros puestos de la clasificación.
La transmisión del encuentro llegará a Bolivia a través de la Red Uno de Bolivia, que llevará en vivo todas las emociones desde las 14:45.
