Barcelona intentará este domingo dejar atrás el empate amargo que protagonizó ante el Rayo Vallecano en la jornada pasada (1-1) y sumar una victoria en casa frente al Valencia, por la cuarta fecha de la Liga Española. El compromiso se disputará en el Estadi Johan Cruyff, debido a que el histórico Camp Nou continúa en proceso de remodelación.

El conjunto dirigido por Hansi Flick contará con figuras como Pedri y el joven Lamine Yamal, quien estrenará sus nuevas chuteras personalizadas. En tanto, el Valencia, que ocupa momentáneamente la novena posición con 4 puntos, buscará sorprender al cuadro catalán y acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

La transmisión del encuentro llegará a Bolivia a través de la Red Uno de Bolivia, que llevará en vivo todas las emociones desde las 14:45.

Mira la programación en Red Uno Play