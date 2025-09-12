VIDEO: Tiroteo dejó un muerto y un herido en la previa de Botafogo-Vasco

Lo que debía ser una jornada de fiesta futbolera terminó en tragedia. En la previa del clásico entre Vasco da Gama y Botafogo, disputado este jueves en el estadio São Januário por los cuartos de final de la Copa Brasil se desató una violenta pelea entre hinchas que dejó un muerto y un herido en la zona norte de Río de Janeiro.

El enfrentamiento ocurrió en las inmediaciones de la estación de tren Oswaldo Cruz, cuando barrabravas de ambos equipos se enfrentaron con una brutalidad que quedó registrada en varios videos que circularon rápidamente en redes sociales. Las imágenes muestran disparos, fuegos artificiales, gritos y corridas, mientras los automovilistas intentaban escapar del caos.

Durante el enfrentamiento, dos simpatizantes de Vasco da Gama fueron baleados. Uno de ellos, identificado con la camiseta de la barra Força Jovem Vasco, recibió un disparo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia a la Unidad de Urgencias de Campinho, pero lamentablemente murió producto de las heridas.

El otro hincha sufrió una herida de bala en el pie y logró refugiarse en un supermercado cercano. Posteriormente fue trasladado a un hospital.

La violencia se produjo horas antes del encuentro, que finalmente se disputó con normalidad y terminó con victoria de Vasco por penales. Sin embargo, el trágico incidente volvió a poner en el centro del debate el problema de la violencia en el fútbol brasileño, especialmente en los clásicos regionales.

