“Dios dirá lo que es para nosotros”, palabras de Haquín previo al partido en El Alto

La verde escribió una página gloriosa de su historia.

Ligia Portillo

12/09/2025 9:01

“Dios dirá lo que es para nosotros”, palabras de Haquín previo al partido en El Alto. Foto: Captura de pantalla
El Alto, La Paz

La Selección Boliviana logró lo impensable, derrotar a Brasil y mantener vivo el sueño del repechaje. Pero detrás de cada pase y cada gol, hubo algo más profundo que fútbol, una arenga que caló hondo en el corazón de los jugadores y de todo un país.

Dios dirá lo que es para nosotros, pero hoy tenemos que hacer lo que Él manda: esforzarnos, ganar, respetar nuestra casa y a nuestra familia. Que, pase lo que pase, hoy podamos dormir con orgullo por nosotros y por Bolivia”, fueron las palabras de Luis Haquín, que retumbaron en el vestuario antes de saltar a la cancha.

Y así fue. Con entrega total, con el corazón en la mano y la fe como bandera, la Verde escribió una página gloriosa de su historia.

Las tribunas explotaron en emoción. Niños, familias, hinchas de todas las edades, todos de pie, cantando con lágrimas en los ojos y ondeando la tricolor. Era más que fútbol, era identidad, era patria, era amor por una camiseta que une a un país entero.

Que Dios nos bendiga a todos, que bendiga a nuestras familias y que nos dé esta alegría”, repetían algunos jugadores al final, con el eco de la victoria mezclándose con los gritos de celebración.

Hoy Bolivia sueña. Sueña con el repechaje, sueña con el Mundial, pero sobre todo, sueña unida. Porque cuando la fe, el orgullo y la esperanza caminan juntos, nada es imposible.

