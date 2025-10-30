La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó a través de sus redes sociales un nuevo partido amistoso para la selección nacional, que servirá como preparación rumbo al repechaje. El encuentro será ante Perú el 21 de diciembre en el estadio Félix Castillo Tardío, ubicado en la ciudad de Chincha, Lima.

“La Verde tiene confirmado su último amistoso del año. Nuestra Selección Nacional enfrentará a Perú el 21 de diciembre, como parte de su preparación rumbo al repechaje de marzo del próximo año”, señala parte del comunicado publicado por la FBF junto a un arte gráfico del duelo.

Antes de medirse con el combinado peruano, Bolivia disputará dos compromisos en Asia: el 14 de noviembre frente a Corea del Sur y el 18 ante Japón. Estos encuentros forman parte del calendario de preparación del equipo nacional con miras al crucial repechaje clasificatorio.

