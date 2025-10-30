TEMAS DE HOY:
Trabajadora de EMSA atropellada Accidente moto Anciana atropellada

17ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Oficial! Bolivia enfrentará a Perú en diciembre previo al repechaje

La Federación hizo pública la información sobre el partido a través de sus redes sociales.

Martin Suarez Vargas

30/10/2025 11:10

Miguelito Terceros de Bolivia y Paolo Guerrero de Perú. Foto: Internet.
Bolivia.

Escuchar esta nota

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó a través de sus redes sociales un nuevo partido amistoso para la selección nacional, que servirá como preparación rumbo al repechaje. El encuentro será ante Perú el 21 de diciembre en el estadio Félix Castillo Tardío, ubicado en la ciudad de Chincha, Lima.

“La Verde tiene confirmado su último amistoso del año. Nuestra Selección Nacional enfrentará a Perú el 21 de diciembre, como parte de su preparación rumbo al repechaje de marzo del próximo año”, señala parte del comunicado publicado por la FBF junto a un arte gráfico del duelo.

Antes de medirse con el combinado peruano, Bolivia disputará dos compromisos en Asia: el 14 de noviembre frente a Corea del Sur y el 18 ante Japón. Estos encuentros forman parte del calendario de preparación del equipo nacional con miras al crucial repechaje clasificatorio.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD