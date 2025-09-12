Diputados remiten a Contraloría informe de presuntas irregularidades en caso Botrading

La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este viernes, en su 160ª sesión ordinaria, el informe final de la Comisión Especial que investigó presuntas irregularidades en el suministro de combustibles por parte de la subsidiaria Botrading a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Queda aprobada la resolución camaral concerniente al informe emitido por la comisión especial de investigación (…), póngase en conocimiento de las instancias correspondientes”, afirmó el presidente de Diputados, Omar Yujra, durante la sesión plenaria.

El documento recomienda remitir los antecedentes a la Contraloría General del Estado, que de encontrar indicios de responsabilidad podrá trasladar el caso al Ministerio Público para su investigación. Además, se sugiere realizar auditorías especiales a YPFB Internacional S.A. y Botrading S.A., en los ámbitos financiero, técnico, contable y jurídico.

RECOMENDACIONES PRINCIPALES DEL INFORME

Remitir el informe a la Contraloría General del Estado para que, en caso de confirmarse indicios de delitos, derive el caso al Ministerio Público y se dispongan auditorías forenses integrales. Enviar el informe al presidente del Estado para la adopción de medidas preventivas y correctivas. Aprobar el informe conclusivo por parte del pleno de la Cámara de Diputados, hecho que se cumplió en la sesión de este viernes. Con esta decisión, el Legislativo cierra la labor de la Comisión Especial y deja en manos de las instancias de control y fiscalización el seguimiento de los hallazgos.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA

La Comisión Especial fue conformada el 27 de marzo de 2025 con un mandato de 60 días, bajo la presidencia del diputado José Luis Flores Colquillo, junto a sus colegas Miriam Martínez y Lidia Tupa (MAS-IPSP), Enrique Urquidi y Carlos Alarcón (CC), y Rosa Áñez (CREEMOS).

Entre el 21 y 24 de abril, la instancia legislativa entrevistó a autoridades de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos. Posteriormente, el 30 de abril, abrió una convocatoria pública para que ciudadanos, autoridades e instituciones aporten información. El 7 de mayo se citó a representantes de Botrading y de YPFB, aunque solo asistió el gerente general de YPFB Logística, Joel Antonio Callaú Justiniano.

En la fase final, la comisión analizó documentos adicionales remitidos por YPFB y una denuncia ciudadana, lo que permitió consolidar el informe conclusivo.

