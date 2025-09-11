TEMAS DE HOY:
Secuestro de menor Motociclistas maniobras adulto mayor

33ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Creemos exigirá que elección de vocales lo realice la próxima Asamblea

El diputado dijo que los parlamentarios del MAS han perdido toda la confianza de la población, por lo que no es fiable un proceso de tan alta sensibilidad como la renovación del Tribunal Supremo Electoral.

Hans Franco

11/09/2025 11:09

Foto: Creemos exigirá que elección de vocales lo realice la próxima Asamblea
La Paz

Escuchar esta nota

La bancada de Creemos exigirá a la Asamblea Legislativa que la elección de nuevos vocales del Órgano Electoral sea realizada por los diputados y senadores recientemente electos. Esta legislatura que ya concluye no reúne las condiciones para cumplir esta gestión de alta responsabilidad, dijo el diputado Walthy Egüez.

“Como bancada de Creemos hemos llegado a la conclusión de que vamos a exigir al Parlamento que la elección los vocales del TSE sea por los próximos parlamentarios, que son nuevos y no tienen el accionar que hemos visto de malos parlamentarios”, dijo a tiempo recordar al país los múltiples episodios de chanchullo denunciados durante la selección de postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Frente al nuevo ciclo político que se abre a partir del 8 de noviembre, la elección de vocales electorales debe responder a los principios de transparencia e idoneidad, cualidades que los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y disidentes de oposición desconocen.

En este contexto, señaló que los parlamentarios del MAS han perdido toda la confianza de la población, por lo que no es fiable un proceso de tan alta sensibilidad como la renovación del Tribunal Supremo Electoral.

“Hemos visto parlamentarios con marcadores de colores dándoles las respuestas, hemos visto a una senadora tocándose el cabello, el jopo dándoles la respuesta a los candidatos, audios negociando con los precandidatos y dijeron que era inteligencia artificial. No podemos exponer al país a estas aberraciones, a esta vergüenza, sería una gran irresponsabilidad”, declaró Egüez.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD