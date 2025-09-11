Creemos exigirá que elección de vocales lo realice la próxima Asamblea

La bancada de Creemos exigirá a la Asamblea Legislativa que la elección de nuevos vocales del Órgano Electoral sea realizada por los diputados y senadores recientemente electos. Esta legislatura que ya concluye no reúne las condiciones para cumplir esta gestión de alta responsabilidad, dijo el diputado Walthy Egüez.

“Como bancada de Creemos hemos llegado a la conclusión de que vamos a exigir al Parlamento que la elección los vocales del TSE sea por los próximos parlamentarios, que son nuevos y no tienen el accionar que hemos visto de malos parlamentarios”, dijo a tiempo recordar al país los múltiples episodios de chanchullo denunciados durante la selección de postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Frente al nuevo ciclo político que se abre a partir del 8 de noviembre, la elección de vocales electorales debe responder a los principios de transparencia e idoneidad, cualidades que los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y disidentes de oposición desconocen.

En este contexto, señaló que los parlamentarios del MAS han perdido toda la confianza de la población, por lo que no es fiable un proceso de tan alta sensibilidad como la renovación del Tribunal Supremo Electoral.

“Hemos visto parlamentarios con marcadores de colores dándoles las respuestas, hemos visto a una senadora tocándose el cabello, el jopo dándoles la respuesta a los candidatos, audios negociando con los precandidatos y dijeron que era inteligencia artificial. No podemos exponer al país a estas aberraciones, a esta vergüenza, sería una gran irresponsabilidad”, declaró Egüez.

