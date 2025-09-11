Tras la goleada de Colombia y la eliminación al repechaje, Maduro exige cambios en el cuerpo técnico de la Vinotinto

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este miércoles una “reestructuración del cuerpo técnico” de la selección nacional de fútbol, tras la derrota de la Vinotinto frente a Colombia que la dejó sin opciones de avanzar al repechaje del Mundial 2026.

La caída por 6-3 ante Colombia permitió a Bolivia clasificar al repechaje luego de su victoria por 1-0 frente a Brasil en la altura de La Paz.

“Ayer tuvimos una dolorosa pérdida. Mi solidaridad con todo el movimiento futbolero y con la Vinotinto. Venezuela toda exige una reestructuración del cuerpo técnico, una reorganización de la estrategia y de la línea de trabajo de la Vinotinto”, expresó Maduro en un acto público.

Futuro del DT en duda

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) aún no anunció la salida del actual seleccionador, el argentino Fernando “Bocha” Batista, quien asumió en marzo de 2023 tras la salida de José Pekerman. Batista pidió disculpas por el resultado, pero no presentó su renuncia.

Venezuela sin Mundial

Venezuela sigue siendo el único país de la Conmebol que nunca disputó un Mundial de fútbol. La ampliación de 32 a 48 selecciones para la edición de 2026 representaba una de sus mayores oportunidades históricas de clasificación.

Maduro insistió en que el país tiene condiciones para competir y pidió levantar la moral:

“Me hago portavoz de millones de niños y de todo el pueblo. Tenemos con qué competir, llegar y ganar. El día de la Vinotinto llegará”.

Mira la programación en Red Uno Play