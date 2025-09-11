Video muestra los momentos previos al atentado contra Charlie Kirk en EE.UU.

Charlie Kirk, un influyente activista de derecha y figura clave en el movimiento conservador juvenil, falleció este miércoles tras recibir un disparo durante un evento público en la Utah Valley University. Un video difundido en redes sociales muestra los momentos previos al incidente que conmocionó a Estados Unidos.

El video muestra a Charlie Kirk saludando a una multitud, luego arrojando algunas gorras. El público lo ovaciona y él responde sonriendo.

Kirk, de 31 años, se encontraba dando un discurso como parte de una sesión de preguntas y respuestas bajo una carpa, cuando se escuchó un único disparo. Según testigos, el activista se desplomó inmediatamente en su silla, desatando el pánico entre el público. Un comunicado de la universidad indica que el disparo provino de un edificio a unos 200 metros del lugar del evento. La universidad cerró su campus por el resto del día mientras las autoridades investigan lo ocurrido.

"Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie", escribió el presidente Donald Trump en su red social Truth Social, confirmando el deceso. "Era amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora, no está más con nosotros".

El excongresista de Utah, Jason Chaffetz, quien presenció el ataque, relató a Fox News que el disparo interrumpió una pregunta sobre "tiradores transgénero". "En cuanto salió el disparo, [Charlie] cayó hacia atrás", dijo Chaffetz, visiblemente conmocionado.

Charlie Kirk cofundó Turning Point USA en 2012, una organización que se convirtió en una de las más grandes para jóvenes conservadores en el país. Con su oratoria y su presencia en plataformas como Fox News, Kirk se convirtió en un portavoz elocuente del movimiento de extrema derecha juvenil. Su influencia fue decisiva para movilizar el apoyo de los votantes más jóvenes a favor de Donald Trump.

