“Papá está de viaje con Jesús”: Erika, viuda de Charlie Kirk, se quiebra al hablar tras su asesinato

A solo días del brutal asesinato del activista conservador Charlie Kirk, su esposa, Erika Frantzve Kirk, rompió el silencio desde el estudio donde él solía transmitir sus mensajes. Entre lágrimas, frente a una imagen del fundador de Turning Point USA y un atril que rezaba “Que Charlie sea recibido en los brazos misericordiosos de Jesús, nuestro amado salvador”, Erika compartió su dolor y lanzó un poderoso mensaje que conmovió al país.

“Nunca se rindió. Uno de sus lemas era nunca rendirse. Así que quiero decir que nunca nos rendiremos”, expresó con firmeza. Pero el momento más conmovedor llegó cuando habló de su hija de tres años, quien aún no comprende la magnitud de la pérdida: “¿Qué le decís a una niña de tres años? Cariño, papá te quiere mucho. No te preocupes. Está de viaje de trabajo con Jesús y puede pagar tu presupuesto de arándanos”, relató, visiblemente afectada.

Con la voz quebrada, agregó: “Estoy deseando volver a verte algún día”, dirigiéndose directamente a su esposo fallecido. Erika también hizo un juramento público: “Prometo que nunca dejaré que tu legado muera”, y aseguró que la lucha que inició Kirk continuará con más fuerza que nunca: “Habrá aún más giras en los próximos años. En un mundo lleno de caos, duda e incertidumbre, la voz de mi esposo permanecerá”.

En un tono desafiante, también se dirigió al asesino de Charlie: “No tienes idea del fuego que encendiste en esta esposa; mi llanto resonará en todo el mundo como un grito de guerra”.

La tragedia ocurrió en Utah, donde Kirk fue asesinado a tiros en un campus universitario. La noche del jueves, el FBI detuvo a Tyler Robinson, un joven de 22 años señalado como el principal sospechoso. Según testimonios, Robinson habría expresado antes del ataque que Kirk “estaba lleno de odio”, y planeaba buscar un arma en un “lugar seguro”.

Mientras la investigación avanza, las muestras de apoyo no se hicieron esperar. El expresidente Donald Trump publicó en Truth Social: “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk falleció. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí”.

Erika también agradeció públicamente al equipo de emergencias, al personal de Turning Point USA, al senador J.D. Vance y al propio Trump por su acompañamiento en estos días devastadores.

La historia de amor entre Erika y Charlie nació en un bar de Nueva York en 2018 y se transformó rápidamente en una unión marcada por la fe, la política y el compromiso familiar. Se casaron en 2021 y tuvieron dos hijos, cuya privacidad decidieron resguardar del ojo público.

Ahora, con la voz quebrada por el dolor, Erika se pone al frente de la causa que compartía con su esposo. Pero más allá de la lucha política, su mensaje más poderoso fue el de una madre que enfrenta la inocente pregunta de su hija pequeña. Y la respuesta, por ahora, sigue siendo la misma: “Papá está de viaje con Jesús”.

