TEMAS DE HOY:
cirugía estética Persecución policial Maltrato animal en Cochabamba

34ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Montenegro: Venta de urea y compra de divisas sostienen ingresos de YPFB para importar combustible

El ministro de Economía descartó que haya desabastecimiento de combustibles porque los recursos económicos están garantizados de acuerdo a los requerimientos de YPFB. 

Hans Franco

10/09/2025 12:38

Foto: Venta de urea y compra de divisas sostienen compra de combustibles
La Paz

Escuchar esta nota

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó este miércoles que el abastecimiento de combustible en el país está garantizado y descartó cualquier riesgo de desabastecimiento, dado que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cuenta con mecanismos de financiamiento sólidos para cubrir sus obligaciones.

En ese marco, explicó que la estatal petrolera dispone de dos fuentes principales de financiamiento: los ingresos que percibe de la venta de gas y urea, que recibe de manera mensual, y la compra de divisas realizada a través del Banco Unión para el pago oportuno de los combustibles importados.

“El Ministerio de Economía está cumpliendo todos los requerimientos que hace diariamente YPFB. No tenemos indicios de por qué podría fallar el abastecimiento de combustible, porque YPFB está haciendo las solicitudes respectivas”, afirmó la autoridad en conferencia de prensa.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD