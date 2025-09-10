Montenegro: Venta de urea y compra de divisas sostienen ingresos de YPFB para importar combustible

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó este miércoles que el abastecimiento de combustible en el país está garantizado y descartó cualquier riesgo de desabastecimiento, dado que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cuenta con mecanismos de financiamiento sólidos para cubrir sus obligaciones.

En ese marco, explicó que la estatal petrolera dispone de dos fuentes principales de financiamiento: los ingresos que percibe de la venta de gas y urea, que recibe de manera mensual, y la compra de divisas realizada a través del Banco Unión para el pago oportuno de los combustibles importados.

“El Ministerio de Economía está cumpliendo todos los requerimientos que hace diariamente YPFB. No tenemos indicios de por qué podría fallar el abastecimiento de combustible, porque YPFB está haciendo las solicitudes respectivas”, afirmó la autoridad en conferencia de prensa.

