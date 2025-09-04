El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, aseguró este miércoles que el tipo de cambio del dólar es una variable estrictamente económica y descartó cualquier influencia política en su comportamiento.

“El tipo de cambio es una variable meramente económica, no es una variable política”, afirmó en conferencia de prensa.

Según explicó, la cotización de la moneda se define por la relación entre la oferta y la demanda de divisas en el país. En ese contexto, señaló que el aumento de la oferta —impulsado por el crecimiento de la balanza comercial, el ingreso de remesas y los créditos aprobados— está generando condiciones para una mayor estabilidad cambiaria.

“El incremento en la oferta de divisas hace que el precio del tipo de cambio tenga que caer”, agregó.

Arandia también indicó que la especulación en torno al tipo de cambio ha disminuido, lo que contribuye a un entorno más estable en el mercado cambiario nacional.

El titular del INE informó además que, durante julio de 2025, Bolivia registró por tercer mes consecutivo un superávit comercial, alcanzando los 28 millones de dólares, gracias a que las exportaciones superaron a las importaciones.

Arandia explicó que la combinación de este superávit, junto con la mayor oferta de divisas y el incremento en el envío de remesas, generó una mayor circulación de dólares en el país, lo que a su vez contribuyó a la reciente baja en el precio del dólar paralelo.

