Expocruz 2025: Concurso lechero rompe récord de participación

Las actividades pecuarias de cara a Expocruz 2025 comenzaron esta semana con el ingreso del ganado a los predios de Fexpocruz. Entre los eventos destacados está el concurso lechero, programado para el próximo 14 de septiembre, que este año alcanzó un récord de participación.

“Tenemos un récord de participación para el concurso lechero. Son 28 matrices las que participarán, superando las 21 matrices del 2024. Esto demuestra el gran momento que atraviesa la cultura lechera del país”, explicó Fernando Baldomar, gerente de Asosebú.

El certamen contará con la presencia de las razas girolando y girlechero, y se espera que se logre un nuevo récord en producción de leche durante la competencia.

Por su parte, Juan Manuel Rojas, presidente de Fedeple, informó que este jueves ingresarán los animales que competirán en pista a partir de la próxima semana.

“Este es un gran número y un récord de asistencia del sector lechero, y esperamos que podamos mostrar la genética al resto del país”, señaló.

En total, se prevé la participación de 260 ejemplares de razas lecheras en la edición 2025 de Expocruz.

