Villegas celebra pase de Bolivia al repechaje: “Contentos, pero con los pies en la tierra”

Bolivia aseguró este martes su lugar en el repechaje rumbo al Mundial 2026, tras vencer 1-0 a Brasil en El Alto, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

El director técnico, Óscar Villegas, calificó el logro como “histórico”, aunque advirtió que el plantel debe mantener la calma. “Para nosotros es importante, es un halago, así que estamos muy contentos, con los pies sobre la tierra, sabiendo que tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir creciendo”, señaló tras el partido.

Séptima posición y repechaje

Bolivia finalizó en la séptima posición con 20 puntos, beneficiada por la goleada de Colombia 6-3 sobre Venezuela, que terminó octava con 18 unidades y quedó eliminada.

Villegas, quien asumió el cargo a mediados de 2024 tras la salida del brasileño Carlos Zago, destacó el compromiso de sus dirigidos y la decisión de jugar en el estadio de El Alto (4.150 msnm), en lugar del Hernando Siles de La Paz.

Reconocimiento al grupo y próximos partidos

“Es un grupo excepcional, son jugadores muy inteligentes, que captan rápido y que además son excelentes personas, eso es básico”, sostuvo el entrenador.

El técnico adelantó que Bolivia disputará un amistoso ante Rusia en octubre y posiblemente otro contra Jordania, como preparación para la repesca que la FIFA programó en marzo de 2026, con seis selecciones peleando dos cupos: dos de Concacaf, uno de África, uno de Asia, Bolivia por Sudamérica y Nueva Caledonia por Oceanía.

Miguel Terceros, goleador destacado

El autor del gol ante Brasil, Miguel Terceros, se mostró satisfecho por cerrar las clasificatorias entre los máximos anotadores. El boliviano terminó con 7 goles, al igual que el colombiano Luis Díaz, ambos como escoltas de Lionel Messi, máximo goleador con 8 tantos.

Mira la programación en Red Uno Play