¡Euforia total! La Verde celebra en el vestuario el pase al repechaje mundialista (Video)

Los jugadores de la Selección Boliviana de Fútbol desataron una celebración sin límites en el vestuario del estadio de Villa Ingenio, en la ciudad de El Alto, después de conseguir una histórica victoria contra Brasil en las eliminatorias. La victoria no solo aseguró los tres puntos, sino que también le otorgó a "La Verde" un anhelado cupo en el repechaje para el Mundial, un logro que el país no alcanzaba en mucho tiempo.

El video de la celebración, publicado en las historias de Instagram del portero Guillermo Viscarra, capturó la pura alegría y el alivio de los jugadores. Las imágenes muestran a los futbolistas saltando, cantando y abrazándose en un ambiente de total euforia.

En el video, se puede ver a los jugadores, vestidos con el uniforme verde, coreando "Dale, dale, dale oh", mientras saltan y agitan sus brazos. La música a todo volumen y los cánticos de victoria llenaban el ambiente. La felicidad es palpable, reflejando el esfuerzo y la dedicación del equipo a lo largo de las eliminatorias. El clip termina con los jugadores y el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, saltando juntos en un círculo, celebrando una victoria que es mucho más que un partido de fútbol: es el sueño de un país.

