¡Con todas sus fuerzas! Abuelitos celebraron con banderas la victoria de Bolivia

Las celebraciones por la victoria de Bolivia frente a Brasil y el pase al repechaje para seguir en carrera hacia el Mundial, se sintieron en todos los rincones del país.

Entre algunos de los festejos, se viralizó la imagen de un abuelito en la ciudad de La Paz, el cual decidió salir solo a la calle donde se ubica su vivienda, y lo hizo agarrando una bandera de Bolivia.

La imagen conmovió a muchos y resaltaron el amor y esperanza de todos con la selección nacional.

Otra imagen que también se hizo viral, fue la de una abuelita en silla de ruedas, quien, acompañada de su nieto, llegó hasta la plaza de las Banderas en Cochabamba, para celebrar junto a un gran número de personas.

