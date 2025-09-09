¿Por qué Nicolás Maduro decidió adelantar nuevamente la Navidad en Venezuela en 2025?

Durante su programa televisivo Con Maduro Más, el mandatario venezolano Nicolás Maduro, anunció que se adelantará nuevamente la Navidad en su país, tal como se fue realizando en años anteriores.

Por lo que señaló que Venezuela celebrará la festividad de la Navidad el 1 de octubre, en reemplazo del 25 de diciembre.

Según sus declaraciones, con esta medida busca estimular la economía, la cultura y la "felicidad" en el país, calificó la medida como acertada.

“Alegría, comercio, cultura, villancicos, gaitas, hallacas”, afirmó Maduro.

La Iglesia Católica ya había criticado la medida de Maduro anteriormente. Desde la Conferencia Episcopal Venezolana, en 2019, dijeron que “esta festividad no debe ser utilizada con fines propagandísticos ni políticos particulares”.

En la gestión 2024 Maduro también decidió adelantar está fecha festiva, al igual que en el 2020 y 2013, por diferentes motivos.

En el año 2025, esta medida se toma en medio de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Ya que la administración del presidente Donald Trump señaló a Maduro como presunto líder del llamado "Cártel de los Soles", una organización de narcotráfico conformada por miembros de las fuerzas armadas venezolanas.

