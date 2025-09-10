Video: Así detuvieron a cinco policías bolivianos en la frontera con Chile

Cinco efectivos de la policía boliviana fueron detenidos por Carabineros de Chile, durante un operativo ocurrido el 24 de agosto en la frontera entre ambos países.

Según reportes televisivos chilenos, los uniformados cruzaron hacia territorio chileno, donde fueron sorprendidos intentando liberar dos vehículos atascados en la nieve, uno de los cuales transportaba una gran cantidad de droga.

Las imágenes difundidas por el medio chileno muestran que ambos vehículos se encontraban varados, mientras sus ocupantes utilizaban palas para tratar de liberarlos de la nieve. Ante la sospechosa escena, los carabineros intervinieron de inmediato.

Los cinco hombres, fueron reducidos, esposados y obligados a tenderse en el suelo mientras se les apuntaba con armas de fuego.

Durante la inspección al primer vehículo, se hallaron uniformes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), municiones y dos fusiles de guerra. En el segundo, una camioneta roja, se encontraron más de 500 kilos de marihuana y 700 kilos de pasta base de cocaína, según señala el reportaje.

Asimismo, se verificó que la camioneta tenía una placa aparentemente falsificada y había sido reportada como robada en Antofagasta, Chile, desde enero de 2022.

Las autoridades chilenas mantienen a los detenidos bajo custodia mientras continúan las investigaciones.

