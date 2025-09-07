VIDEO: Intentan apagar aceite en llamas con agua y esto es lo que ocurrió

Dos trabajadoras de un restaurante en Moscú, en Rusia, provocaron un incendio al intentar apagar una freidora con aceite caliente que se prendió fuego. El hecho ocurrió en la cocina del local, donde se encontraban preparando alimentos.

En lugar de usar un extintor o una tapa para sofocar las llamas, una de las empleadas lanzó agua sobre el aceite ardiendo. Esto hizo que el fuego se expandiera rápidamente por toda la cocina, causando una situación muy peligrosa.

Afortunadamente, el incendio no dejó heridos. Los bomberos llegaron al lugar y lograron controlar las llamas antes de que se extendieran a otras áreas del restaurante. Sin embargo, los daños materiales en la cocina fueron considerables.

Los expertos en seguridad recuerdan que nunca se debe echar agua al aceite caliente en llamas, ya que esto hace que el fuego se propague. En estos casos, lo correcto es apagar la freidora y cubrirla con una tapa metálica o un trapo húmedo bien escurrido. También se puede usar un extintor especial para cocina (tipo K).

