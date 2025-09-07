TEMAS DE HOY:
Policial

Exreina de belleza fallece en accidente de tránsito, que deja seis heridos en estado grave

La joven es recordada por su carisma y su compromiso con diversas causas sociales. Las causas exactas del accidente aún están bajo investigación.

Red Uno de Bolivia

07/09/2025 16:17

Ecuador

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche de este viernes en Guayaquil, Ecuador, cobró la vida de la exreina de belleza Shamel Álava, y dejó a seis personas gravemente heridas.

Según informes preliminares, el siniestro ocurrió alrededor de las 20:00 y en él se vieron involucrados varios vehículos. Las causas exactas del accidente aún están bajo investigación.

El Cuerpo de Bomberos acudió de inmediato para asistir a los heridos, que fueron trasladados a hospitales. Actualmente, su pronóstico es reservado.

La noticia del fallecimiento de Shamel Álava, una figura muy querida en la comunidad, ha generado gran conmoción en la región, donde es recordada por su carisma y su compromiso con diversas causas sociales. Las autoridades han anunciado que se iniciarán investigaciones para esclarecer las circunstancias del trágico suceso.

 

 

