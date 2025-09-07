Exreina de belleza fallece en accidente de tránsito, que deja seis heridos en estado grave

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche de este viernes en Guayaquil, Ecuador, cobró la vida de la exreina de belleza Shamel Álava, y dejó a seis personas gravemente heridas.

Según informes preliminares, el siniestro ocurrió alrededor de las 20:00 y en él se vieron involucrados varios vehículos. Las causas exactas del accidente aún están bajo investigación.

El Cuerpo de Bomberos acudió de inmediato para asistir a los heridos, que fueron trasladados a hospitales. Actualmente, su pronóstico es reservado.

La noticia del fallecimiento de Shamel Álava, una figura muy querida en la comunidad, ha generado gran conmoción en la región, donde es recordada por su carisma y su compromiso con diversas causas sociales. Las autoridades han anunciado que se iniciarán investigaciones para esclarecer las circunstancias del trágico suceso.

