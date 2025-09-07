¿Quién es la exreina de belleza que falleció en un trágico accidente de tránsito?

Shamel Álava, su exreina de belleza, falleció la noche de este viernes en un accidente de tránsito en Guayaquil, Ecuador. La noticia generó una profunda conmoción, y las redes sociales se llenaron de mensajes de pesar por la joven que era muy querida en su región.

Shamel Alejandra Álava Zambrano, quien fue coronada como la mujer más bella de El Empalme entre 2015 y 2016, es recordada no solo por su carisma y belleza, sino también por su gran cercanía con la comunidad y su compromiso con las causas sociales. Según sus allegados, Shamel tenía el sueño de llegar a ser alcaldesa de su ciudad.

Recientemente, en diciembre de 2024, Shamel había contraído matrimonio con Gonzalo Cantos, un destacado líder del Voluntariado Agropecuario Ecuatoriano. La Alcaldía de El Empalme ha emitido una nota de duelo, expresando su solidaridad con su esposo, padres, hermanos y demás familiares.

El accidente, en el que se vieron involucrados varios vehículos, dejó además a seis personas heridas, algunas de ellas con pronóstico reservado. Las autoridades de tránsito han iniciado una investigación para esclarecer las causas del siniestro. La comunidad espera que se tomen medidas para prevenir futuros accidentes en la zona.

