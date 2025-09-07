Tuto Quiroga: “Rodrigo Paz no sabe cuánto debemos, ni a quién”

El candidato a la presidencia Jorge “Tuto” Quiroga criticó duramente a su adversario Rodrigo Paz, aspirante por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), por desconocer la cifra real de la deuda externa del país y su supuesto plan de renegociación con Estados Unidos.

“De verdad que sorprende que un candidato a la presidencia en segunda vuelta diga que va a hablar con los gringos para renegociar la deuda externa que es de 40 mil millones de dólares”, declaró Quiroga en referencia a las recientes declaraciones de Paz, quien aseguró en Warisata, La Paz, que Bolivia tiene una deuda externa de 40 mil millones de dólares.

El exmandatario aclaró que la deuda externa del país asciende en realidad a 13.770 millones de dólares, y enfatizó que Bolivia no mantiene ninguna deuda con Estados Unidos desde hace años.

“Estados Unidos ‘cero’, hace años que no le debemos un dólar. Dicen que van a trabajar para ser presidentes y solucionar el problema, pero ni lo entienden. No saben cuánto debemos ni a quién”, agregó.

¿Qué dijo Rodrigo Paz?

Durante una reciente visita a la población de Warisata, en el departamento de La Paz, el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, afirmó que existe "una deuda de 40 mil millones de dólares” y anunció que viajará al extranjero “para que no nos cobren la deuda y podamos tener hidrocarburos” en Bolivia.

“La siguiente semana, ¿dónde creen que estoy yendo? ¿De dónde creen que salió la deuda? De los gringos. Tanto discurso contra ellos, y ahora les debemos 40 mil millones de dólares. Si llego a la presidencia —con la voluntad de ustedes—, tengo que ir a negociar con los gringos”, declaró Paz ante simpatizantes.

