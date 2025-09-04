Legisladores coinciden en que exministro Murillo debe rendir cuentas a la justicia

El retorno del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, a territorio boliviano ha generado una serie de repercusiones en el ámbito político y legislativo, con posiciones coincidentes en torno a la necesidad de que responda ante la justicia nacional por los procesos que enfrenta.

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Hernán Hinojosa, fue contundente al señalar: “Es un sanguinario, es prófugo de la justicia y debe ir a Chonchocoro a cumplir su pena máxima”.

Por su parte, el diputado de Creemos, Walthy Eguez, afirmó que Murillo debe rendir cuentas en el país tras haber sido sancionado en el exterior. “Arturo Murillo es un delincuente, era un funcionario que en su momento se atrevió a meter la mano a los recursos del Estado. Fue encontrado culpable y ha recibido una sanción en los Estados Unidos y ahora tiene que venir a pagar por los delitos que cometió aquí, corrupción”, manifestó.

En la misma línea, la diputada María René Álvarez (Creemos) sostuvo que se debe realizar una investigación exhaustiva sobre los delitos atribuidos al exministro. “Debe haber una investigación exhaustiva y quien tenga que pagar las penas lo debe hacer, de acuerdo a las investigaciones. Por supuesto que si ha cometido delitos debe ser juzgado”, declaró.

La llegada de Murillo a La Paz, bajo un estricto dispositivo de seguridad, abre un nuevo capítulo en los procesos judiciales que enfrenta en Bolivia, principalmente por presuntos hechos de corrupción y uso indebido de recursos del Estado durante su gestión.

