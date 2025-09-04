Anais Merlin Guzmán, de 18 años, será la legisladora más joven en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional

La diputada plurinominal electa por la alianza Unidad, Anais Merlin Guzmán, se convertirá en la parlamentaria más joven de la nueva composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con tan solo 18 años de edad.

La joven legisladora afirmó que su decisión de incursionar en la política responde a una preparación de años, motivada por el ejemplo de sus padres y la preocupación por el impacto de las decisiones estatales en la vida de las familias bolivianas.

“Es una decisión que yo vengo preparándome desde que era pequeña porque, como lo dices, a mi edad pudiera estar haciendo otras cosas. Entonces yo siento que me preparé desde pequeña porque mis padres siempre me enseñaron a estar cerca de la realidad. Cuando era niña me preguntaba por qué pueden dañar tanto a una familia las malas decisiones del Estado. Entonces me fui preparando para este momento y yo creo que eso me ayudó a estar aquí”, expresó.

Merlin destacó que se siente lista para asumir los retos legislativos y adelantó que una de sus principales propuestas será la modificación de la Ley Avelino Siñani de Educación, a la que calificó como una normativa “retrasada”. En ese sentido, planteó una revisión integral de todos sus artículos, con la participación de los padres de familia y el magisterio, para construir consensos y adecuar la norma a las nuevas necesidades educativas del país.

Con su llegada, la Asamblea Legislativa Plurinacional suma una representante que simboliza el ingreso de nuevas generaciones a la política nacional, marcando un precedente en la participación juvenil dentro del órgano legislativo.

