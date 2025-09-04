Activan tres alertas en Bolivia, ¿Cuáles son?

El Viceministerio de Defensa Civil informó este jueves la activación de tres alertas en diferentes regiones del país, debido a la intensificación de los incendios forestales, el descenso de temperaturas y la presencia de fuertes vientos.

El viceministro Juan Carlos Calvimontes explicó que se declaró alerta roja por incendios forestales en 18 municipios, de los cuales 17 corresponden a Santa Cruz y uno a Tarija.

Asimismo, se emitió alerta naranja por descensos de temperaturas, que regirá hasta el 16 de septiembre, con previsiones de hasta seis grados centígrados en 56 municipios de Santa Cruz, 22 en La Paz, 17 en Beni, 15 en Pando, 14 en Cochabamba, 14 en Chuquisaca y nueve en Tarija.

La tercera advertencia corresponde a una alerta naranja por vientos moderados y fuertes, que podrían superar los 90 kilómetros por hora en algunas regiones del país, aumentando el riesgo de propagación de incendios y afectaciones a infraestructuras y viviendas.

En total, se encuentran bajo alerta naranja 57 municipios por las condiciones climáticas adversas: 18 en Beni, 15 en Pando, 14 en Santa Cruz, cinco en Cochabamba y cinco en Chuquisaca.

