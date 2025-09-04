“Después de la tormenta viene la calma”, dice Ramiro Vaca mientras espera su retorno

El mediocampista boliviano mantiene la fe mientras Conmebol define su caso por presunto doping.
04/09/2025 18:25
Escuchar esta nota
Ramiro Vaca Ponce, jugador de Bolívar y de la selección boliviana, compartió un mensaje esperanzador en sus redes sociales, destacando que “después de la tormenta viene la calma”. El volante ofensivo se encuentra suspendido desde el partido frente a Sporting Cristal por la Copa Libertadores, tras un resultado positivo a Ostarina en un control antidopaje.
"Cada vez falta menos .Las cosas siempre pasan por algo algo y cuando Dios está al mando siempre después de la tormenta viene la calma"
Mientras espera la resolución de Conmebol, Vaca manifestó su paciencia y confianza en que todo se aclare, con la ilusión de volver a las canchas. El mediocampista, pieza clave para el fútbol boliviano, afronta este duro momento aferrado a la fe y al apoyo de sus seguidores.
Mira la programación en Red Uno Play
18:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
18:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00