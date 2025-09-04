TEMAS DE HOY:
Deportes

“Después de la tormenta viene la calma”, dice Ramiro Vaca mientras espera su retorno

El mediocampista boliviano mantiene la fe mientras Conmebol define su caso por presunto doping. 

Martin Suarez Vargas

04/09/2025 18:25

Ramiro Vaca, futbolista boliviano. Foto: Internet.
Ramiro Vaca Ponce, jugador de Bolívar y de la selección boliviana, compartió un mensaje esperanzador en sus redes sociales, destacando que “después de la tormenta viene la calma”. El volante ofensivo se encuentra suspendido desde el partido frente a Sporting Cristal por la Copa Libertadores, tras un resultado positivo a Ostarina en un control antidopaje.

"Cada vez falta menos .Las cosas siempre pasan por algo algo y cuando Dios está al mando siempre después de la tormenta viene la calma"

Mientras espera la resolución de Conmebol, Vaca manifestó su paciencia y confianza en que todo se aclare, con la ilusión de volver a las canchas. El mediocampista, pieza clave para el fútbol boliviano, afronta este duro momento aferrado a la fe y al apoyo de sus seguidores.

