“Es un compromiso”: Domínguez ratifica la final de la Sudamericana 2027 en Santa Cruz

Este lunes, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ratificó que la final única de la Copa Sudamericana 2027 se disputará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

“Es un compromiso de la Conmebol”, afirmó Domínguez durante la inauguración de la Casa de la Verde. “Quiero ratificar en nombre de la Conmebol que haremos la final única de la Copa Sudamericana en el año 2027”, subrayó.

Se informó que en una próxima reunión del Consejo de la Conmebol se formalizará el apoyo para que el partido decisivo se juegue en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Mira la programación en Red Uno Play