Política

Senado aprueba proyecto de ley que garantiza el 10% del Presupuesto General del Estado para la Salud Pública

El proyecto tiene como objetivo garantizar que, de manera obligatoria, al menos el 10% del Presupuesto General del Estado (PGE) sea destinado al sector de la Salud Pública. 

Hans Franco

04/09/2025 10:13

Foto: Senado aprueba ley que garantiza el 10% del PGE para salud
La Paz

La Cámara de Senadores aprobó el Proyecto de Ley N° 172/2024-2025 C.S., denominado “Ley de Fortalecimiento al Sector de Salud Pública con la asignación de al menos el 10% del Presupuesto General del Estado”, el cual ahora pasa a consideración de la Cámara de Diputados para su revisión.

El proyecto tiene como objetivo garantizar que, de manera obligatoria, al menos el 10% del Presupuesto General del Estado (PGE) sea destinado al sector de la Salud Pública, con el fin de fortalecer el acceso y la inclusión de las bolivianas y bolivianos a un sistema sanitario digno en todo el territorio nacional.

La norma establece que los aportes patronales administrados por las instituciones de seguridad social no serán computables dentro de este porcentaje mínimo del 10% asignado a la salud, asegurando así que los recursos efectivamente lleguen al sistema público de atención.

Asimismo, en su disposición derogatoria y abrogatoria, la ley dispone dejar sin efecto todas las disposiciones contrarias a lo establecido, consolidando así un marco legal que prioriza la inversión estatal en la salud de la población.

 

