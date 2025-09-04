Notifican a Arturo Murillo por caso “Samantha” en La Paz

El abogado Frank Campero notificó la tarde de este jueves al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, con un memorial emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Juzgado de Sentencia Penal 2º, que dictó la Orden Instruida N.º 38/2021.

La notificación se realiza en el marco de la demanda presentada por Lourdes Ninoska Pacheco Alave contra la exautoridad, en el denominado caso "Samantha”, cuyas actuaciones procesales forman parte de las investigaciones por presuntos delitos cometidos durante su gestión.

El documento, firmado por la jueza Nancy Nilda Flores Guzmán y el secretario abogado Sivan Edgar Paredes Arismendi, establece que cualquier autoridad hábil y no impedida debe ejecutar la notificación correspondiente.

El caso “Samantha”: origen de la demanda

En septiembre de 2020, Arturo Murillo, entonces ministro de Gobierno, difundió en medios y redes sociales la imagen de la ciudadana Lourdes Ninoska Pacheco Alave, acusándola falsamente de haber secuestrado a la bebé Samantha, desaparecida ese año. Poco después, se comprobó que la mujer no tenía relación con el caso, y Murillo emitió un comunicado público de disculpas.

Tras el señalamiento erróneo, Lourdes Pacheco presentó una denuncia por calumnia, difamación e injurias ante el Ministerio Público. El Juzgado admitió formalmente la demanda y ordenó que Arturo Murillo respondiera y participara en una audiencia de conciliación.

Murillo no compareció ante la justicia, por lo que fue declarado en rebeldía, lo que aceleró el avance del proceso penal en su contra. En abril de 2024, el caso fue reactivado y el abogado de la víctima anunció que solicitaría un resarcimiento económico de 100.000 dólares por los daños al honor y la reputación de su clienta. Dado que los hechos ocurrieron durante el ejercicio de funciones como ministro, también se plantea la posible responsabilidad del Estado.

Murillo volvió al país tras condena en EE. UU.

El exministro, que retornó recientemente al país tras cumplir una condena en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno relacionado con la compra irregular de gases lacrimógenos, enfrenta ahora varios procesos judiciales abiertos en Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play