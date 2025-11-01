Embajada de Venezuela en Bolivia suspende nuevas citas para pasaporte Saime y Apostilla

La Embajada de Venezuela emitió un comunicado donde se informa a la población en general la suspensión de nuevos trámites y todas las citas de SAIME y Apostilla.

En el comunicado se indica que solo se atenderá la entrega de pasaportes y trámites iniciados hasta el 30 de octubre de 2025.

“Se le informa al público en general que, a partir de la presente fecha, solo se atenderá la entrega de pasaportes y trámites ya realizados en la Sección Consular de esta Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Bolivia, hasta el día 30 de octubre de 2025, quedando suspendidas todas las citas de SAIME y Apostilla, así como la realización de nuevos trámites”, afirma el comunicado.

