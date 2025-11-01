“A ella le gustaba cantar”: dan el último adiós a Jade, la niña víctima de infanticidio

En medio de flores blancas, y lágrimas, la pequeña Jade, de apenas cinco años, es velada en el barrio El Trigal, en la capital cruceña. Este sábado, familiares, vecinos y compañeros de kínder le darán el último adiós, tras perder la vida en un violento ataque con arma de fuego perpetrado por su tía en el municipio de La Guardia.

“A ella le gustaba cantar, no paraba ni un minuto callada. Llegaba del colegio y era cante y cante, todo lo que aprendía en el kínder lo repetía en casa”, recuerda entre sollozos su abuela, quien la vio crecer alegre, curiosa y llena de vida.

La voz dulce de Jade, cuentan sus seres queridos, se apagó demasiado pronto, dejando un vacío imposible de llenar. “Jugábamos a que quien hablara perdía. Me dijo que ya no le gustaba ese juego, que era aburrido”, rememora la abuela, con una sonrisa triste al recordar una de las últimas conversaciones que tuvo con su nieta.

“Ese día me contó que la profesora le puso todo bien, que ya sabía leer y que quería su premio. Siempre llegaba los viernes y se iba los domingos”, añade la mujer, aferrando una pequeña fotografía en la que se ve a Jade sonriente, con el cabello suelto y un lazo rosa.

La tragedia ha dividido a la familia, que ahora enfrenta no solo la pérdida de la niña, sino también la incertidumbre por el estado de salud de su hermanito de seis años, quien permanece internado en estado crítico.

En el kínder donde estudiaba Jade, sus maestras colocaron un lazo blanco en la puerta principal, símbolo de pureza y de despedida.

Este sábado, entre cantos, lágrimas y tristeza, sus seres queridos le dará el último adiós a Jade, la niña que amaba cantar y cuya voz seguirá resonando en el corazón de quienes la amaron.

