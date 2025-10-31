TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿Qué presidentes estarán en la transmisión de mando de Rodrigo Paz? ¿Estará Bukele?

La Policía activará un plan de seguridad con tres anillos de control, drones y videovigilancia ante la llegada de dignatarios internacionales, entre ellos Javier Milei y el Rey de España.

Silvia Sanchez

31/10/2025 11:40

Bolivia

La Policía Boliviana activó un plan integral de seguridad para la transmisión de mando presidencial de Rodrigo Paz, prevista para el próximo 8 de noviembre, que contará con la participación de varios presidentes y jefes de Estado.

El dispositivo incluirá tres anillos de control, uso de tecnología de vigilancia avanzada y la intervención de unidades especializadas.

“Se desplegarán tres zonas de seguridad, con controles estrictos desde el 6 de noviembre, para garantizar el orden y la seguridad de los dignatarios”, informó el viceministro de Régimen Interior, Jhony Aguilera, en contacto con Radio Panamericana.

Tres anillos de seguridad

El plan contempla tres zonas delimitadas:

  • Zona estéril: abarcará la Plaza Murillo, el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional y los accesos inmediatos, donde solo podrán ingresar personas acreditadas.

  • Zona amarilla: incluirá los hoteles de las delegaciones y los corredores viales con control vehicular y horarios definidos.

  • Zona verde: estará habilitada para la asistencia del público y el tránsito general con supervisión policial.

El operativo será dirigido desde un centro de comando y control instalado en el BOL 110, que permitirá el monitoreo en tiempo real mediante cámaras de seguridad y el sistema de videovigilancia de la Alcaldía de La Paz.

“Contamos con mapas de georreferenciación de eventos para una respuesta inmediata”, precisó Aguilera.

Tecnología y coordinación internacional

La Policía empleará drones, escáneres y sistemas de comunicación encriptada para reforzar el control de accesos y garantizar la seguridad de los mandatarios invitados.

Entre las autoridades confirmadas se encuentran los presidentes:

  • Javier Milei (Argentina)

  • Gabriel Boric (Chile)

  • Nayib Bukele (El Salvador)

También se prevé la presencia del Rey de España, Felipe VI, y del expresidente de Alemania, Christian Wulff, además de otras delegaciones internacionales que coordinan su arribo con la Cancillería boliviana.

Transmisión y cobertura periodística

El acto oficial marcará el inicio de la gestión del presidente electo Rodrigo Paz, y su horario exacto será confirmado en los próximos días.

La prensa nacional e internacional tendrá espacios delimitados y corredores protegidos para realizar su cobertura.

“Todo está planificado para que el acto se desarrolle con normalidad, en orden y con la máxima seguridad”, aseguró Aguilera.

(Con información de ABI)

