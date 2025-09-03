Gobierno confirma deportación de Arturo Murillo desde Estados Unidos a Bolivia

El gobierno boliviano confirmó que el ex ministro de gobierno Arturo Murillo será deportado hacia Bolivia desde los Estados Unidos, país donde se determinó su deportación tras cumplir una condena por conspiración y lavado de activos. La fecha de su arribo a Bolivia aún no esta definida.

La canciller Celinda Sosa dijo: “Hemos recibido la información de nuestra embajada en Estados Unidos que Arturo Murillo esta siendo deportado al territorio nacional”, en conferencia de prensa.

Arturo Murillo tiene dos sentencias, uno por el caso compra de agentes químicos e ingreso de armamento desde el Ecuador la pena impuesta es de cinco años y cuatro meses de condena. El otro caso es de los gases lacrimógenos con sobreprecio con una pena de 8 años.

A su turno la ministra de Justicia Jessica Saravia señaló: “En el caso de Senkata existen víctimas y como ministerio de justicia hemos pedido que no haya impunidad”, señaló.

El ministro de Gobierno Roberto Ríos explicó que una vez Murillo llegue al aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, tanto Interpol como migración procederán a la revisión de sus datos antes de ser trasladado a la ciudad de La Paz, posteriormente será remitido a un juez para que determine su traslado a un centro penitenciario.

“Él va estar escoltado en su traslado del aeropuerto de Viru Viru hacia El Alto. Además, se está tomando las previsiones del despliegue policial por las rutas por donde será trasladado el exministro de Gobierno”.

